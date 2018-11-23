"Деньги осваивают": в сети возмутились "озеленением" сугробов в столичном парке

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Киевляне возмущены халатностью коммунальных предприятий к выделенным средствам

Недавно в Мариинском парке в Киеве после выпадения снега были посажены цветы. К слову, в Киеве выделили около 25-30 миллионов гривен на озеленение города. В сети возмутились тем, что коммунальные предприятия в преддверии зимы стали заниматься озеленением парка. Об этом киевляне написали под публикацией в сообществе "Неинтересный Киев" в Facebook.

"В Мариинском парке вчера высадили маргаритки. В мороз. В снег, почти. Сказали, что они морозоустойчивые", — пишут в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/NeinteresniyKiev

К публикации также прикрепили снимки в процессе высадки цветов и конечный результат аграрных работ.

Фото: (facebook.com/NeinteresniyKiev)

В сети посчитали, что озеленение парка в столь позднее время года — попытки реализовать выделенный бюджет.

"Конец года, бюджет нужно осваивать", "Они морозостойкие, но есть одно но. При нормальном планировании их в мороз не садили бы. Это не последний штрих только созданного парка. А так да – доосваивают бюджет", " 7 декабря эти люди на конференции будут рассказывать, как озеленять город", "Слово "осваивать" приобретает новый смысл)", " Мозг там у них точно... морозоустойчивый", "Деньги осваивают в любую погоду", — пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/NeinteresniyKiev

Напомним, что ранее Тойота-Украина инициировала озеленение Киева.

Ранее мы также писали, что в Украине ограничили максимальную плотность застройки в городах.

Видео: РБК-Украина