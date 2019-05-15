Держали в рабстве: реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной (видео)

В реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов под Харьковом насильно удерживали пациентов практически в рабстве, избивали их, а с родственников мошенники брали деньги за якобы лечение - от 8 до 15 тысяч гривен в месяц. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области 15 мая.

Всего в заведении принудительно содержалось 15 наркозависимых. Правоохранители установили, что в учреждении им вообще не оказывали никакого лечения.

"Пациентов" удерживали в арендованном частном доме на территории Харьковского района, на окнах здания были установлены металлические решетки.

Фото: hk.npu.gov.ua

Больных силой заставляли принимать неизвестные лекарственные препараты, принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации. Они не имели возможности свободно выходить из помещения, пользоваться телефонами.

"За малейшие проступки пациентов удерживали в закрытом помещении, связанными, которые в данном состоянии могли находиться до 2-х суток", - сообщили в полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские вместе с бойцами КОРД во время обыска заведения обнаружили 15 блистеров лекарственных средств. У директора "центра" нашли наручники, пистолет "Форт" вместе с патронами, банковские карты, мобильные телефоны, блокноты с бухгалтерскими записями и лекарственные препараты.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как было установлено, жители Харькова обнамом заманивали в псевдоцентр наркозависимых. Мошенники обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь.

На самом деле в "центре" не было ни врачей, ни разрешительных документов в сфере здравоохранения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам. Следственные действия продолжаются.

Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Как сообщалось ранее, злоумышленники похители мужчину - жителя столицы - и более года насильно держали в арендованном доме под Киевом, заставляя его передать имущество.

Также мы писали о том, что в Харькове прокуратура задержала 38-летнего жителя города - бывшего правоохранителя - подозреваемого в похищении двух граждан Марокко с целью выкупа.

Напомним, в Черкассах ранее мужчина избил и похитил 18-летнего парня, и за его возвращение потребовал от его родственников 10 тысяч гривен.