Дети в боксах: во Львове пятеро новорожденных заразились корью

Коллаж РБК-Украина

У трех малышей уже развились осложнения в виде пневмонии

Во Львове пятеро новорожденных оказались в диагностическом отделении Львовской городской больницы почти сразу после рождения, так как заболели корью. Об этом сообщает Zaxid.net.

Все пятеро заразились корью от своих матерей. Кроме того, у новорожденных корь спровоцировала осложнение в виде пневмонии.

"Мамы заразились корью еще до родов, а само заболевание проявилось после рождения ребенка. У одной мамы через два дня после родов, у второй – через 5. Поднялась температура, появились высыпания. А через несколько дней температура, высыпания появились уже и у новорожденных", - рассказал заместитель главного врача больницы Роман Герега.

Врач-неонатолог Лариса Григоренко добавила, что у младенцев кроме повышенной температуры и высыпания, почти сразу проявилась пневмония.

Среди заболевших – мальчики-двойняшки из Каменка-Бугского района и еще один малыш – из Радеховского района. Где и когда мамы заразились корью – неизвестно. У одной из них есть старший ребенок, которого она отправила к бабушке и дедушке за неделю до родов.

Всех малышей госпитализировали и сразу начали курс антибиотиков. Их поместили в специальные боксы, которые имеют отдельные входы.

Также медики отметили, что мамы имели прививки от кори, поэтому перенесли заболевание в легкой форме, а вот новорожденным – не повезло. Но мамам разрешили быть рядом.

"Бывают случаи, когда и мама, и ребенок имеют высыпания. Тогда мама лечится в инфекционной больнице, а ребенок – в детской, потому что мы не можем в детскую больницу положить маму. А для больного младенца очень важно, чтобы мама была рядом", - отметила заведующая отделение патологии новорожденных Лариса Дворчин.

Врачи сообщили, что у всех детей есть положительная динамика, хотя ситуация крайне сложная. Тех малышей, у которых обнаружили пневмонию, пришлось переводить на искусственную вентиляцию легких, а это можно сделать только в отделении реанимации, где находятся дети с другими заболеваниями.

Кроме того, известно, что все заболевшие женщины рожали в роддомах в своих районных центрах и ни медики, ни сами роженицы не знали о том, что больны. Минимальный инкубационный период – 9 дней. И в течении почти недели молодые мамы общались с другими роженицами, медперсоналом и передвигались по территории роддома. Поэтому заболевших может быть значительно больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что Одесскую область накрыла корь, а в сети скандал из-за вакцинации.

А также рассказывали о том, что корью с начала года заболели более 8 тысяч украинцев.