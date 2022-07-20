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Диетологи назвали фрукт, который нужно есть ежедневно: защищает от старения

Специалисты рассказали, какой фрукт нужно есть ежедневно (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Самым любимым фруктом многих украинцев являются бананы. Они дают много энергии и в обще положительно влияют на организм человека.

Диетологи рассказали, что такой фрукт нужно есть ежедневно, пишет издание GreenPost.

Чем полезны бананы

Первым делом специалисты советуют добавить к своему рациону бананы женщинам. Такой фрукт содержат большое количество марганца, который способствует выработке коллагена в организме. Именно это вещество помогает защититься от старения.

Также в их состав входит калий, что помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов. А еще с его помощью контролируется артериальное давление.

К тому же в бананах содержится еще и аскорбиновая кислота, которая нужна организму, чтобы улучшалась работа мозга и быстрее усваивалось железо. А еще она участвует в выработке коллагена и надежно защищает ткани и клетки организма от повреждений.

Кроме того, в бананах есть большое количество витамина B6, который помогает превращать жиры и углеводы в энергию. Как известно, именно этот витамин сохраняет нервную систему здоровой.

Диетологи рассказали, что бананы - лучший продукт и для спортсменов. Фрукт быстро насыщает, дает энергию, которая нужна для новых свершений.

Бананы также положительно влияют на работу пищеварения. Они содержат нерастворимую клетчатку, которая нужна, чтобы поддерживать здоровье кишечника.

Кому нельзя есть фрукт

Категорически не рекомендуется есть бананы людям с такими болезнями:

  • варикозное расширение вен;
  • эректильная дисфункция у мужчин;
  • ожирение (в бананах много калорий);
  • ишемическая болезнь сердца;
  • тромбофлебит.

Ранее мы сообщали, Как вырастить алоэ вера из банана.

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бананы