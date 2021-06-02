В Днепре отец убитого 11-летнего мальчика замучил "педофила"

В Днепре трое человек заподозрили в педофилии 35-летнего мужчину и жестоко расправились с ним. Его похитили, избили, подожгли и закопали в посадке. При этом никаких доказательств того, что человек причастен к развращению детей, нет.

Об этом говорится в сюжете ICTV .

Теперь отец 11-летнего Родиона Волкова, тело которого в 2020 году обнаружили в заброшенном корпусе психиатрической больницы, находится на скамье подсудимых.

Родион стал жертвой 65-летнего раннего судимого бомжа, который изнасиловал его и убил. Мужчину задержали, и он признался в преступлении. Ребенка он заманил сладостями.

После этого убитый горем Дмитрий и двое его друзей заподозрили в развращении детей 35-летнего Александра Тептиша. Они заявили, что тот якобы наблюдал за 12-летнюю школьницей и хотел ее изнасиловать. При этом никаких доказательств у них не было.

По словам его сестры Лилии, он никогда не проявлял интерес к детям. Мужчина был тихим, спокойным и не пил.

Лилия считает, что убийц ее брата не накажут. Двое из них уже вышли из СИЗО. На суде они заявляли, что пытались предотвратить ужасное преступление.

Отметим, Александр Тептиш загадочно исчез осенью 2020 года. Мужчину искали полгода. Его тело заметил грибник. Убийцы оставили обгоревшее голое тело на окраине города. По словам экспертов, убитому мужчине нанесли более ста ран.

В Днепре мужчины убили человека из-за подозрения в педофилии (видео: YouTube)