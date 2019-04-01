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В Днепре жестоко расстреляли голубей (видео)

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 20:56
В Днепре жестоко расстреляли голубей (видео)
Коллаж РБК-Украина

В Днепре неизвестный стрелял по голубям

В Днепре вчера вечером, 31 марта, неизвестный расстрелял голубей возле второго подъезда 28-го дома на жилмассиве Тополь-1. Об этом сообщает Станислав Клименко в группе "Самоорганизация ж/м Тополь-1" в Facebook.

По его словам, около 17:00 прямо возле подъезда на землю падали подстреленные голуби. При этом их было шесть штук и все они были в крови. На данный момент выжила только одна птица.

"Кровь из глаз капала у бедной птицы, которую тщетно пытался остановить житель подъезда. Полиция так и не приехала по последним данным. Народ, что это!????" - написал Клименко.

 

Добрый день. Это второй подъезд 48-го дома, что на тополе 1. Сегодня около 17:00 на землю, прямо возле подъезда, падали подстреленные голуби. Камнем вниз, в крови... 6 штук... только один выжил на данный момент... кровь из глаз капала у бедной птицы, которую тщетно пытался остановить житель подъезда. Полиция так и не приехала по последним данным. Народ, что это!???? Скорее всего, кому-то, надоели эти птицы и с ними в упор на крыше или из окна с пневматического оружия расправились!!! Если, кто-нибудь , что-то видел, что может поспособствовать поимке виновника, звоните в полицию! Заявка там уже есть. Не будьте равнодушными!!! Неизвестно, в какой кураж войдёт дальше вандал!

Опубліковано Stanislav Klimenko Неділя, 31 березня 2019 р.

Видео: facebook.com/groups/421222398048971

Он отметил, что, скорее всего, кому-то надоели эти птицы и с ними в упор на крыше или из окна расправились при помощи пневматического оружия. При этом мужчина призвал всех неравнодушных звонить в полицию.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

"Сегодня птицы, а завтра... И вроде бы все порядочные люди живут. Нет слов";

"Дебилы!!! Поймать уродов и ноги повыдергивать!!!";

"Жестоко... Это ж как кого-то достали эти летающие серуны";

"Если человек так хладнокровно стреляет в голубей, то завтра его могут достать дети или старушки возле подъезда. Полицию мы так и не дождались".

Напомним, что в Днепропетровской области в роли специальных сейфов для хранения бюллетеней использовали холодильник и кастрюлю.

Ранее сообщалось о том, что полицейский съел 200 гривен и едва унес ноги от активиста.

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