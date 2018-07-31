В Днепропетровской области рухнул балкон вместе с людьми (видео)

Фото: Балкон (pixabay.com/ahundt)

Местные жители говорят, что дом имеет статус аварийного

В Каменском Днепропетровской области обвалился балкон жилого дома, когда на нем находилось два человека. Об этом сообщает "5 канал".

Пострадавших мужчин госпитализировали в больницу. У них диагностировали травмы головы и переломы ног. Сейчас они находятся в реанимации.

У одного из пострадавших – травма правого бедра. Он в тяжелом состоянии, но оно стабильное. Второй пациент получил открытую черепно-мозговую травму. Его жизни ничего не угрожает.

Видео: В Каменском обвалился балкон жилого дома (youtube.com/5 канал)

По словам жильцов, дом имеет статус аварийного. Городскую власть не один год просили о проведении капитального ремонта здания, но попытки были тщетны.

Чиновники согласились, что балкон обвалился, потому что у него было устаревшее крепление. Но окончательное заключение должна дать комиссия. Она же и решит дальнейшую судьбу здания.

В это время коммунальные службы занялись балконам в соседнем доме.

Ранее сообщалось, что в центре Ивано-Франковска каменный балкон рухнул вместе с женщиной.

Инцидент произошел на ул. Сечевых Стрельцов, 16. Обломки балкона обрушились на второй этаж здания, после чего "добрались" до первого.

Ранее в центре Киева снова обрушился балкон.

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