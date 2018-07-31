У Дніпропетровській області впав балкон разом з людьми (відео)

Фото: Балкон (pixabay.com/ahundt)

Місцеві жителі кажуть, що будинок має статус аварійного

У Кам'янському Дніпропетровської області обвалився балкон житлового будинку, коли на ньому перебувало дві особи. Про це повідомляє "5 канал".

Постраждалих чоловіків було госпіталізовано до лікарні. У них діагностували травми голови та переломи ніг. Зараз вони знаходяться в реанімації.

У одного з постраждалих – травма правого стегна. Він у важкому стані, але він стабільний. Другий пацієнт отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його життю нічого не загрожує.

Відео: У Кам'янському обвалився балкон житлового будинку (youtube.com/5 канал)

За словами мешканців, будинок має статус аварійного. Міську владу не один рік просили про проведення капітального ремонту будинку, але спроби були марні.

Чиновники погодилися, що балкон обвалився, тому що у нього було застаріле кріплення. Але остаточний висновок має дати комісія. Вона ж і вирішить подальшу долю будівлі.

В цей час комунальні служби зайнялися балконах в сусідньому будинку.

Раніше повідомлялося, що в центрі Івано-Франківська кам'яний балкон впав разом з жінкою.

Інцидент стався на вул. Січових Стрільців, 16. Уламки балкона обвалилися на другий поверх будівлі, після чого "добралися" до першого.

Раніше у центрі Києва знову обрушився балкон.

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