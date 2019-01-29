Смерть девочки на уроке: все подробности ужасной трагедии под Днепром

Занятия в центре временно отменены

Видео: (YouTube/5 канал)

26 января в Центре внешкольной и дошкольной работы в Каменском на уроке хореографии скончалась 9-летняя девочка. Причину и подробности инцидента рассказал 5 канал.

Оказывается, Лиана до этого 4 года занималась танцами в данном учреждении. Директор центра Елена Гунько говорит, что у них имелась справка о состоянии здоровья девочки, где было сказано, что проблемы со здоровьем отсутствуют.

Руководитель школы подтверждает, что на учете у специалистов девочка не стояла, у нее была основная группа физкультуры и от занятий надобности освобождать ее не было.

"Были тренировочные упражнения. 20 минут дети занимались. Через 20 минут был перерыв, чтобы они переходили к новым упражнениям и в этот момент девочка просто подняла руку вверх, начала падать и терять сознание", - прокомментировала директор центра Елена Гунько.

Преподаватель пыталась привести Лиану в чувства, однако все тщетно. Пострадавшая скончалась до приезда врачей, не дожив пару дней до своего 10-летия. Занятия в центре временно отменены.

Отмечается, что следов повреждения на теле не обнаружили. По данным полиции, у девочки нашли болезнь, которую не удавалось обнаружить раньше. Разглашать диагноз без согласия родителей полиция не может.

Напомним, что под Тернополем на новогоднем утреннике умерла девочка. Есть сведения, что девочку пытались привести в чувства, однако это не дало никаких результатов и несовершеннолетняя умерла.

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