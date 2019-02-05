Родила 14-го ребенка: украинцы раскритиковали мать-героиню

Старшая дочь не выдержала нападок в адрес родителей

После публикаций о том, что жительница Днепра Ольга Майгун родила 14-го ребенка, пользователи социальных сетей буквально ополчились на женщину и кроме положительных комментариев она получила и множество негативных. Одна из ее старших дочерей, Евгения, не выдержала нападок на свои родителей и рассказала о том, как на самом деле живет многодетная семья из Днепра.

Евгении уже 26 лет, и она создала уже свою собственную семью. Девушка получила образование в ДНУ имени Гончара и на данный момент работает дизайнером-модельером вечерних платьев. Склонность к этому виду деятельности есть и у младшей сестры Евгении – Лии, которая также начала сама шить одежду.

Фото: Евгения с сестрой (facebook.com/evgenia.maigun)

"Прежде чем писать какие-либо гадости, лучше разузнайте об этой семье. Говорите, что эта семья за счет ваших налогов живет? А ничего, что отец этого семейства создал с ноля свой небольшой и доходный бизнес, и честно платит налоги, и содержит семью, в то время, как большинство из вас неофициально работает на своих работах и не платит налогов. В этой семье все вкусно питаются, и имеют хорошую и новую одежду, каждый сезон! В этой семье старшие дети имеют хорошие работы и зарплаты! Вы боитесь, что вы потом будете содержать этих детей, в случае если родители их не успеют поставить на ноги? А я вам отвечу: Старшие не дадут в обиду своих малышей- братьев и сестер! Знаете, почему я с такой уверенностью это пишу? Потому что я выросла в этой семье. И я горжусь, что я старшая в этой семье, и я в обиду свою семью и своих младших не дам!" - написала Евгения Майгун.

Скриншот комментариев (facebook.com/dvgazeta)

Напомним, ранее мы писали о том, что мама одесских пятерняшек высказалась о многодетности.

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