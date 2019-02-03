Семейные ценности: мать-героиня родила 14-го ребенка и восхитила украинцев

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Самому старшему ребенку в семье 26 лет

Недавно в родильном отделении перинатального центра 9-й больницы в Днепре на свет появилась Вирсавия – 14-й ребенок в семье Ольги и Руслана Майгуна. Супруги поженились, когда им было 19 и 21 год, а сейчас воспитывают практически самую огромную семью в городе. О том, как мать-героиня из Днепра Ольга Майгун родила 14-го ребенка рассказали в роддоме Днепра в Facebook.

"Малышка Вирсавия сладко спит на руках у мамы. Она пришла в семью, где ее любят и ждут. Наши искренние поздравления и пожелания всего наилучшего большой и дружной семье!" – написали на странице родильного отделения больницы.

Мать героиня из Днепра Ольга Майгун родила 14-го ребенка (фото: facebook.com)

В сети также рассказали о том, как живет семья. Сообщается, что всего в многодетной семье 7 мальчиков (Степан, Тимофей, Сеня, Павел, Елисей, Руслан, Самуил) и 7 девочек (Евгения, Лия, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вирсавия). Кроме любви друг к другу и к детям, в этой семье взяты за правило ежедневный труд, организация и творчество. Глава семьи – мастер на все руки, кроме всей домашней мужской работы обучил мальчиков работать на станках.

"Самая старшая в семье – 26 летняя Евгения, уже создала свою семью. Она дизайнер - модельер вечерних платьев, ее примеру последовала и младшая сестра Лия, которая также шьет одежду. Трое подросших мальчиков - Степа, Тима и Сеня – дизайнеры обуви. Кроме того, Тима был лучшим в школе в резьбе по дереву. Павел осваивает профессию повара – кондитера. Школьница Люба имеет уникальный голос и занимается вокалом, половина детей из семьи играет на музыкальных инструментах", - рассказывается в сообщении.

Семья Майгун (фото: facebook.com/Тимофей Майгун)

Следует отметить, что с 2010 года Ольга имеет почетное звание "Мать – героиня".

Мать героиня из Днепра Ольга Майгун родила 14-го ребенка (фото: facebook.com/Родильное отделение перинатального центра 9 -й больницы г. Днепр)

Под публикацией хорошо отозвались как об Ольге, так и обо всей семье.

"Всего самого наилучшего!!! И, если не ошибаюсь, Ольга, буквально, год назад или чуть больше рожала в 9-ке...", "Я знаю их, хорошая семья!!! И смысл ведь не в том, чтобы каждый год рожать, как люди считают, а в том, чтобы принимать всех деток. Контрацепция 100% гарантии не дает, да и большинство имеет абортивное действие. А Ольга действительно мать-героиня)", - пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/Родильное отделение перинатального центра 9 -й больницы г. Днепр

Напомним, что недавно мужчине пришлось самостоятельно принять роды у жены.

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