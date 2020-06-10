В "ДНР" снова опозорились: в лучших традициях "совка"

В "ДНР" в очередной раз опозорились своими методами профилактики от коронавирусной инфекции, которая бушует сейчас по всему миру. Так, например, в рядах "народной полиции" сообщают, что делают температурный скрининг военным по всем правилам, а именно люди подходят к столику за ртутным градусником.

Видео с такими "мерами предосторожности" опубликовал у себя в Telegram-канале украинский военный и блогер Анатолий Штефан Штирлиц.

"Проводится иммунное исследование всего состава. Строго соблюдаются все меры предосторожности", - говорят на видео.

В "ДНР" опозорились новым фейлом (видео: YouTube)

Напомним, что террористы из "ДНР" сообщали, что у всего у них зарегистрировано 750 больных с коронавирусом.

Как мы ранее писали, в Донецке неизвестные сорвали флаг Российской Федерации с местного Дома культуры "Абакумова" и сожгли его.