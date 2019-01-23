Добрые и мирные отношения: Епифаний заговорил о дружбе с россиянами

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Митрополит призвал всех православных украинцев объединились вокруг ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью для греческого издания "TaNea" заявил, что украинские приходы, которые подчиняются Московскому патриархату должны иметь равные права с приходами ПЦУ. Перевод интервью появился на официальной странице митрополита в Facebook.

Также митрополит выразил надежду на то, что украинский и российский народы постепенно наладят отношения и между ними установятся добрые и мирные отношения.

"Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Украинской православной церкви. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - заявил митрополит Епифаний в интервью изданию.

Интервью Митрополита Киевского и всея Украины Епифания для греческого издания "TaNea" (фото: facebook.com/epifaniy)

На странице ресурса сказано, что Епифаний представляет новое поколение украинцев, которые борются за современную Украину, независимую от обременительного наследства и обязательств прошлого.

Хотя митрополит и констатировал тот факт, что некоторые приходы останутся под юрисдикцией УПЦ МП, он все равно призвал всех православных жителей Украины объединиться вокруг единой автокефальной Православной церкви, несмотря на противостояние РПЦ.

"Русская православная церковь будет противостоять. Она это делала, делает и будет делать. Кроме ее попыток убедить другие церкви не признавать украинскую, Москва пытается посеять раздор среди верующих украинцев", - сказал митрополит.

Кстати, недавно митрополит Епифаний рассказал, что украинская церковь уже готова к реформированию.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Епифаний рассказал, где состоится его интронизация.

Ранее мы писали, что украинцы приветствуют "народного патриарха" Филарета с 90-летием.

Видео: РБК-Украина