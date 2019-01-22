Епіфаній з важливими словами звернувся до українців

Епіфаній (фото: РБК-Україна)

Глава ПЦУ привітав всіх з Днем Соборності України

22 січня, у День Соборності України, глава ПЦУ Епіфаній звернувся з важливими словами до усіх українців.

У промові, текст якої опублікований на сайті Православної Церкви України, він зауважив, що вже багато століть український народ був позбавлений власної державності, бо зовнішні агресори та внутрішні чвари весь час руйнували спроби "зібрати в одному домі всіх розділених кордонами імперій дітей українського народу". Але сто років тому це нарешті вдалося зробити - саме цього дня 1919 року на Софійській площі було проголошено Акт Злуки.

Епіфаній (фото: РБК-Україна)

"Всі ми знаємо про проблеми і негаразди сьогодення та прагнемо кращого майбутнього для України. Однак надзвичайно важливо, особливо знаючи уроки нашої історії, у прагненні до ідеалу не зруйнувати того спільного дому, який ми вже маємо", - сказав Епіфаній і наголосив, що "сила народу - в єдності".

У 2019 році Митрополит Київський і всієї України бажає усім "мудрості від Бога, зваженості та далекоглядності, щоби гідно відповісти на них, зміцнити наш спільний дім, а не похитнути його чварами й розбратом".

Епіфаній наголосив, що це завдання також стоїть і перед Помісною Церквою, яка проголосила своє єднання на Соборі 15 грудня минулого року, а шостого січня цього року від Вселенського Патріарха отримала томос про автокефалію.

Епіфаній (фото: РБК-Україна)

"Тож у цей святковий день вітаючи всіх вас, закликаю до спільної праці, до мудрості й витримки, а віруючих - також до молитви за Україну і за Церкву. Нехай Всемилостивий Бог допоможе нам подолати всі виклики й випробування, захистити Україну від агресії, досягти перемоги і справедливого миру, відновити територіальну цілісність нашої держави, разом творити краще майбутнє", - резюмував Епіфаній.

Нагадаємо, що днями Епіфаній назвав новий курс ПЦУ.