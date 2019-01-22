Епифаний с важными словами обратился к украинцам

Епифаний (фото: РБК-Украина)

Глава ПЦУ поздравил всех с Днем Соборности Украины

22 января, в День Соборности Украины, глава ПЦУ Епифаний обратился с важными словами для всех украинцев.

В речи, текст которой опубликован на сайте Православной Церкви Украины, он отметил, что уже много веков украинский народ был лишен собственной государственности, потому что внешние агрессоры и внутренние распри все время разрушали попытки "собрать в одном доме всех разделенных границами империй детей украинского народа". Но сто лет назад это наконец удалось сделать - именно в этот день 1919 года на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки.

Епифаний (фото: РБК-Украина)

"Все мы знаем о проблемах и неурядицах настоящего и хотим лучшего будущего для Украины. Однако чрезвычайно важно, особенно зная уроки нашей истории, в стремлении к идеалу не разрушить того общего дома, который мы уже имеем", - сказал Епифаний и подчеркнул, что "сила народа - в единстве".

В 2019 году Митрополит Киевский и всея Украины желает всем "мудрости от Бога, взвешенности и дальновидности, чтобы достойно ответить на них, укрепить наш общий дом, а не поколебать его дрязгами и раздорами".

Епифаний отметил, что это задача стоит и перед Поместной Церковью, которая провозгласила свое единение на Соборе 15 декабря прошлого года, а шестого января этого года от Вселенского Патриарха получила томос об автокефалии.

Епифаний (фото: РБК-Украина)

"Поэтому в этот праздничный день, поздравляя всех вас, призываю к совместной работе, к мудрости и выдержке, а верующих - к молитве за Украину и за Церковь. Пусть Всемилостивый Бог поможет нам преодолеть все вызовы и испытания, защитить Украину от агрессии, добиться победы и справедливого мира, восстановить территориальную целостность нашего государства, вместе творить лучшее будущее", - резюмировал Епифаний.

Напомним, что на днях Епифаний назвал новый курс ПЦУ.