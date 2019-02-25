Домашнее насилие: впервые под суд пойдет мужчина, который издевался над женой

Женщина страдала от психологического и физического насилия много лет

Благодаря новому закону о противодействии семейному насилию, во Львовской области будет осужден мужчина, который систематически издевался над своей женой. Об этом сообщали на сайте "Набережная".

Под суд пойдет 41-летний житель Бугского района Львовской области, который издевался над своей женой и регулярно ее оскорблял.

Как рассказали в полиции, мужчина злоупотребляет алкогольными напитками и каждый раз это заканчивается плачевно. В частности, в январе патрульные получали вызовы 12, 21 и 22 января.

Жена подозреваемого сообщала, что он оскорблял ее, обзывал нецензурными словами, бросал в нее посудой, бил ее и нанес ей физические травмы. Также она подверглась психологическому насилию. В указанные дни муж нападал на нее по нескольку раз за вечер, и чтобы угомонить пьяного мужчину, в ссоры приходилось вмешиваться матери женщины.

Главным управлением Национальной полиции во Львовской области было открыто досудебное производство по статье 126 (Домашнее насилие) УК Украины. Обвинительный акт был передан на рассмотрение суда.

Подозреваемому грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или арест на срок до шести месяцев. Также его действия судьи могут осудить и строже – ограничение свободы сроком на 5 лет или лишение свободы сроком на два года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что юрист рассказала, как женщина может привлечь мужа к уголовной ответственности за измену.

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