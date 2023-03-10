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Донька відомого українського артиста зворушила піснею "для дітей, які переживають розлуку зі своїми татами"

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П'ятниця 10 березня 2023 22:04
Донька відомого українського артиста зворушила піснею "для дітей, які переживають розлуку зі своїми татами" Марія Семенова (фото: прес-служба співачки)
Автор: Styler

Молода українська співачка Марія Семенова, яка виступає під іменем MariSem, випустила нову пісню "Краплі" - її дівчина. записала в дуеті зі своїм батьком Сергієм Семеновим, якого українці знають як учасника популярних гуртів "4 Королі" та NZK.

За словами юної артистки, цей трек відгукнеться усім дітям, які зараз тяжко переживають розлуку зі своїми татами, адже війна розлучила багаточисельні сім'ї.

"Краплі" - дуже особиста робота, адже заспівати дуетом з батьком завжди було моєю мрією. Цей трек розповідає історію довгої розлуки та такої довгоочікуваної зустрічі доньки з татом", - говорить Марія.

Додамо, що на початку 2022 року співачка дебютувала з піснею "Останній дзвоник", яку вона присвятила українським дітям, постраждалим від війни.

Зараз Марі продовжує профільне навчання та готує до випуску наступні студійні роботи.

Нагадаємо, нещодавно відомий український артист заспівав про останнє бажання кожного чоловіка.

Раніше ми писали, що українська співачка стала жертвою насилля на вулиці посеред білого дня.

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