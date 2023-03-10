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Дочь известного украинского артиста растрогала песней "для детей, переживающих разлуку со своими папами"

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 22:04
Дочь известного украинского артиста растрогала песней "для детей, переживающих разлуку со своими папами" Мария Семенова (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Styler

Выступающая под именем MariSem молодая украинская певица Мария Семенова выпустила новую песню "Краплі" - ее девушка. записала в дуэте со своим отцом Сергеем Семеновым, которого украинцы знают как участника популярных групп "4 Короля" и NZK.

По словам юной артистки, этот трек отзовется всем детям, сейчас тяжело переживающим разлуку со своими папами, ведь война разлучила многие семьи.

"Краплі" - очень личная работа, ведь спеть дуэтом с отцом всегда было моей мечтой. Этот трек рассказывает историю долгой разлуки и долгожданной встречи дочери с папой", - говорит Мария.

Добавим, что в начале 2022 певица дебютировала с песней "Останній дзвоник", которую она посвятила украинским детям, пострадавшим от войны.

Сейчас Мари продолжает профильную учебу и готовит к выпуску следующие студийные работы.

Напомним, недавно известный украинский артист спел о последнем желании каждого мужчины .

Ранее мы писали, что украинская певица стала жертвой насилия на улице среди белого дня.

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