На дороги Украины пустили "автобус-призрак"

Видео: YouTube / Национальная полиция Украины

Совместный соцпроект Национальной полиции Украины и Консультативной миссии Европейского союза "Керуй" запустил на дороги страны "Неуправляемый автобус", который будет искать самого лучшего водителя. Как рассказали 9 ноября в пресс-службе НПУ, инициаторы проекта хотят обратить внимание на вопросы безопасности на дорогах и важность соблюдения ПДД.

Этот автобус оборудовали таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

"Автобус-призрак" является ярким и нестандартным проектом, отметил замглавы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич.

Он рассказал, что с начала 2018 года в Украине произошло более 122 тысяч ДТП, и почти 20 тысяч - с пострадавшими. И хотя по сравнению с 2017-м количество аварий уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции.

Фото: npu.gov.ua

"Изменения начинаются с того, чтобы каждый из нас начал принимать правильные решения. Именно с такой идеей, путешествуя по Украине, "автобус-призрак" будет искать тех, кто станет вдохновляет нас быть лучшими водителями", - сказал замглавы КМЕС Фредрик Весслау.

Автобус будет останавливаться в разных городах Украины, чтобы встретиться с "героями дорог" - простыми украинцами, которые является настоящим примером для подражания.

Ранее сообщалось, что 9 ноября народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП в Киеве на большой окружной дороге. Позже он рассказал, как все произошло.

Также мы писали о том, что в Киеве 23 октября на бульваре Леси Украинки автокран протаранил почти два десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший.

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Видео: РБК-Украина