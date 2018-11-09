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На дороги України пустили "автобус-привид"

STYLERЖиття    09.11.2018 - 21:07

Відео: YouTube / Національна поліція України

Спільний соцпроект Національної поліції України та Консультативної місії Європейського союзу "Керуй" запустив на дороги країни "Некерований автобус", який шукатиме найкращого водія. Як розповіли 9 листопада в прес-службі НПУ, ініціатори проекту хочуть звернути увагу на питання безпеки на дорогах та важливість дотримання ПДР.

Цей автобус обладнали таким чином, щоб створювалось враження, ніби за кермом нікого немає.

"Автобус-привид" є яскравим і нестандартним проектом, зауважив заступник голови Нацполіції - керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич.

Він розповів, що з початку 2018 року в Україні сталося понад 122 тисяч ДТП, і майже 20 тисяч - з постраждалими. І хоча порівняно з 2017-му кількість аварій зменшилася на 10%, ця проблема залишається пріоритетною для поліції.

 

Фото: npu.gov.ua

"Зміни починаються з того, щоб кожен з нас почав приймати правильні рішення. Саме з такою ідеєю, подорожуючи Україною, "автобус-привид" шукатиме тих, хто надихає нас бути найкращими водіями", - сказав заступник голови КМЕС Фредрік Весслау.

Автобус зупинятиметься у різних містах України, щоб зустрітися з "героями доріг" - простими українцями, які є справжнім прикладом для наслідування.

Раніше повідомлялося, що 9 листопада народний депутат Сергій Лещенко потрапив у ДТП у Києві на великій кільцевій дорозі. Пізніше він розповів, як все сталося.

Також ми писали про те, що в Києві 23 жовтня на бульварі Лесі Українки автокран протаранив майже два десятки автомобілів, в результаті аварії є потерпілий.

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Відео: РБК-Україна

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