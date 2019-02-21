Довели ребенка: 11-летний мальчик ночевал в заброшенном авто

Родителям грозит штраф за невыполнение родительских обязанностей

В четверг, 21 февраля, в Виннице полиция разыскала 11-летнего мальчика, Никиту Иванова, о пропаже которого сообщили родители 20 февраля. Как выяснилось, он ночевал в заброшенном автомобиле на территории Храма на полуострове "Бригантина". Об этом сообщила ГУНП в Виннице.

По словам родителей, парень не вернулся домой из школы и выключил свой мобильный. Он рассказал, что не хотел возвращаться домой из-за конфликта с родителями. Его вернули родителям и провели роз'разъяснительную работу - объяснили о том, в какой опасности была его жизнь.

Сейчас полиция ставит вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 184 КУаАП "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей'обязанностей относительно воспитания детей". Им грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича, который бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.