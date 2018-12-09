ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Дождь и снег: прогноз погоды в Киеве на 9 декабря

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 07:07
Дождь и снег: прогноз погоды в Киеве на 9 декабря
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 9 декабря, в Киеве с самого утра и до вечера в Киеве будет идти снег с дождем. Осадки ожидаются ночью и ранним утром.

Днем температура воздуха будет держаться в районе  0—2 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов ниже нуля. 

Солнце в этот день в столице скроется за тучами. Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/с.

9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки — следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: "Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава".

ÐÐ¾Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð² ÐÐ¸ÐµÐ²Ðµ Ð½Ð° 9 Ð´ÐµÐºÐ°Ð±ÑÑ

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля. 

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

"Зима стала мягкой": синоптик дала прогноз на 9 декабря Высота снежного покрова в Карпатах местами достигает 29 см
Новости Украины Гидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь