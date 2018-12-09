Дождь и снег: прогноз погоды в Киеве на 9 декабря

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Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 9 декабря, в Киеве с самого утра и до вечера в Киеве будет идти снег с дождем. Осадки ожидаются ночью и ранним утром.

Днем температура воздуха будет держаться в районе 0—2 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 2 градусов ниже нуля.

Солнце в этот день в столице скроется за тучами. Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/с.

9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки — следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: "Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава".

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина