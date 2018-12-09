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Дощ і сніг: прогноз погоди у Києві на 9 грудня

STYLERЖиття    09.12.2018 - 07:07
Дощ і сніг: прогноз погоди у Києві на 9 грудня
Ілюстративне фото (фото: pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в неділю

За прогнозами Укргідрометцентру, в неділю, 9 грудня, в Києві з самого ранку і до вечора в Києві буде йти сніг з дощем. Опади очікуються вночі і вранці.

Вдень температура повітря триматиметься в районі 0-2 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до 2 градусів нижче нуля.

Сонце в цей день у столиці сховається за хмарами. Вітер прогнозується південний, 5-10 м/с.

9 грудня відзначається Юр'їв день. У народі цей день називався Єгорій Зимовий, Юрій Холодний. На Юр'їв день слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, почуються звуки — варто чекати сильних хуртовин та морозів. За Егорьеву дню визначали і майбутній урожай: "Якщо до осіннього Егорія випаде багато снігу, то на весняного — буде трава".

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Скріншот: meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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