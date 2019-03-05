Дронов преступник или узник совести: юрист дал ответ

Приговор Дронову в деле о ДТП в Харькове объяснил известный адвокат

Волна в поддержку Геннадия Дронова, фигуранта резонансного дела о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумская, побудила известного юриста Дмитрия Марцоня прокомментировать ситуацию с приговором. Суд дал Алене Зайцевой и Дронову по 10 годах тюремного заключения обоим, после чего некоторые украинцы посчитали такое решение несправедливым.

Высказывались предложения наказать Зайцеву жестче, а Геннадия - не так строго. Вскоре на сайте президента появилась петиция с просьбой о помиловании мужчины. Адвокат, владелец компании Marzoni на своей странице в Facebook подробно и обстоятельно рассказал, чем опасны подобные инициативы общества и просил не закрывать глаза на то, что вина Дронова в резонансной трагедии все таки есть.

"Если бы Дронов с самого начала признал то, что реально совершил - то я практически уверен что потерпевшие бы сами просили суд рассмотреть ему наказание меньшее чем максимальное. И в таком случае, вероятно, 5-6-7 лет для Геннадия не были бы для них проявлением несправедливости.

После того, как Дронов не признал вину на базе экспертизы своего же защитника - их действия для меня лично потеряли характер объективных в борьбе за правду. А в виду последних событий с петициями - переросли в статус фарса", - говорится в публикации.

Юрист отметил, что после оглашения приговора сторона Дронова и некоторые граждане начали активно разгонять месседжи "Дронов вообще не виновен", "Мажорка потянула за собой невинного", "Судилище над невиновным" и прочее.

Фото: Геннадий Дронов

"Апогеем всего этого театра абсурда стала петиция о помиловании, которая также ретранслировалась защитой Дронова", - напомнил адвокат и добавил, что сам лично считает такие действия "трешем, фарсом и очередным оскорблением чувств потерпевших".

И потерпевшие, и Марцонь уже указывали на то, что степень вины Дронова меньше, однако прокуратура уклонилась от установления степени вины каждого из участников ДТП.

Юрист для самого себя абсолютно точно определил, что Геннадий Дронов также виновен в совершении данного преступления, потому что он не остановился в положенном месте - до светофора по направлению его движения (в случае отсутствия стоп-линии) и начал движение на запрещающий сигнал светофора с максимальным ускорением для машины с объемом двигателя 5 литров.

Марцонь рассказал, что во время судебного процесса Дронов со своими адвокатами начали реализовать стратегию защиты "узник совести", то есть совершенно отвергать свою вину, затягивать досудебное, а затем и судебное следствие своей "борьбой" за статус невиновного и просить в итоге полностью оправдать.

Фото: Зайцева и Дронов (twitter.com newsroom_kh)

"Вместо этого Дронов занял в суде явно абсурдную позицию "Я виноват морально но не юридически. Я раскаиваюсь по-человечески, но никакой моей правовой вины нет". Это вообще как?!" - возмущается юрист.

Петиция в поддержку Дронова, по его мнению, показала большую проблему в украинском обществе под названием: "Я не виновен ибо чуточку нарушил как все".

"Искренне надеюсь что многие, кто стартует на желтый, кто объезжает пробку по встречке, кто паркуется прямо на пешеходном, кто любит скорость в городе - благодаря данному делу задумаются что 1000 раз это может обойтись, а в 1001 привести к огромному горю", - отметил адвокат.

Ранее мы писали о том, что мать одной из жертв трагического ДТП сказала, что никогда не сможет простить ту, которая забрала жизнь ее единственного сына.

Напомним, что виновникам смертельного ДТП в Харькове суд постановил выплатить пострадавшим и родственникам погибших около восьми миллионов гривен.