ДТП с грузовиком: детали чудовищной аварии в Днепре

Коллаж РБК-Украина

ДТП произошло вследствие того, что у автомобиля отказали тормоза

25 февраля произошло ДТП с грузовиком на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго. Из-за происшествия в центре Днепра образовалась пробка. Об этом сообщает Информатор.

Водитель утверждает, что у грузовика отказали тормоза и любые попытки избежать столкновений с другими авто не увенчались успехом. В результате машина на скорости завалилась на бок и снесла светофорный столб.

Фото: (informator.ua)

К слову, происшествие обошлось без пострадавших. Однако дорогу все же пришлось перекрыть на 6 часов, поскольку спасатели смывали топливо с проезжей части и ставили транспортное средство "на ноги".

Видео: (informator.ua)

Вопреки утверждениям водителя относительно неисправной тормозной системы, спасатели утверждают, что, скорее всего, мужчина просто не смог справиться с управлением.

Напомним, что 18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошла ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали двое людей.

Мы писали, что 24 февраля в Киеве на проспекте Науки произошла авария с участием автомобиля Kia Ceed. Водитель врезался в маршрутку и влетел в остановку общественного транспорта.

А также сообщали, что в центре Днепра грузовик задавил женщину на "зебре". Чиновник отметил, что это ДТП унесло жизнь женщины и сломало судьбу водителю.