ДТП в Харькове: появился новый нюанс о Дронове

Коллаж РБК-Украина

Александр Дронов не может даже продать авто, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим в ДТП на Сумской

Алене Зайцевой и Александру Доронову назначили по 10 лет заключения. Кроме того, виновникам жуткого ДТП в Харькове суд постановил выплатить пострадавшим и родственникам погибших около восьми миллионов гривен.

Но, как оказалось, у Дронова и Зайцевой нет таких денег. Это подтвердил и адвокат Дронова Сергей Перепелица.

"Мой подзащитный не имеет денег, чтобы компенсировать убытки пострадавшим", - сказал правозащитник.

По словам Перепелицы, чтобы Дронову оплатить хотя бы часть компенсации, ему нужно было продать автомобиль. Этим должен был занятся сам юрист. Правда, суд якобы "отказал Дронову, который после приговора находится в СИЗО, подписать доверенность другому лицу на продажу автомобиля".

Добавим, что Зайцева и Дронов должны выплатить по 1 млн грн за каждую смерть родственникам погибших, плюс расходы на лечение и реабилитацию, моральный ущерб пострадавшим в ДТП (от 100 до 500 тыс. грн).

Напомним, что Алене Зайцевой стало плохо во время вынесения приговора.