ДТП в Киеве: Peugeot протаранил автомобиль скорой помощи

Видео: YouTube/informator.ua

Сегодня, 17 февраля, в Киеве автомобиль Peugeot 305 на большой скорости врезался в машину скорой помощи. Водитель Peugeot проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя автомобиля скорой помощи, он двигался со стороны улицы Куреневской на улицу Богатырскую. При этом водитель Peugeot ехал по Богатырской в сторону проспекта Бандеры. Мужчина за рулем Peugeot не увидел красный сигнал светофора и влетел в "скорую".

Фото: kiev.informator.ua

Водитель машины скорой помощи хотел уйти от столкновения, но удар пришелся в боковую часть автомобиля. Что касается автомобиля Peugeot, то у него разбита передняя часть.

К счастью, никто в аварии не пострадал. Во время ДТП в автомобиле скорой помощи пациентов не было. Правоохранители устанавливают все подробности аварии.

Видео facebook.com/kiev.informator.ua

Напомним, что под Киевом произошла страшная авария, в которой заживо сгорел пассажир. Виновники скрылись с места ДТП.

Ранее сообщалось, что под Киевом погибла девушка, которая хотела помочь пострадавшему в аварии водителю.