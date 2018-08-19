ДТП во Львовской области: Daewoo раздавило велосипедиста на "встречке"

Иллюстративное фото: велосипед жертвы (отдел коммуникации полиции Черновицкой области)

Водитель "легковушки" совершал обгон

Вечером в субботу, 18 августа между селами Туринка и Боянец, Жолковский район, произошло ДТП со смертельным исходом. 61-летний мужчина совершал обгон по встречной полосе на автомобиле Daewoo Nexia и, не заметив велосипедиста, въехал в него на скорости. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, велосипедисту было 49 лет.

Известно, что совершая маневр обгона водитель "Deawoo" выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина, управляющий велосипедом, скончался в скором времени после столкновения на месте происшествия.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП и решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, недавно под Винницей произошла авария, в которой семь человек получили травмы, а водитель погиб. Видео с кадрами инцидента появились в сети.

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