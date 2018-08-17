Под колесами грузовика погиб личный врач королевы Елизаветы II

Коллаж РБК-Украина

Медики пытались его спасти, но не смогли

В Великобритании погиб личный врач королевы Елизаветы II доктор Питер Фишер. Об этом сообщили на официальной странице в Twitter Университетского колледжа лондонских больниц службы здравоохранения.

Трагедия произошла вечером 16 августа. Известно, что доктор Питер Фишер ехал на велосипеде и его сбил грузовик. Скорая медицинская помощь быстро прибыла на место происшествия и попыталась спасти доктора Фишера, однако им это не удалось и 67-летний врач скончался.

"Мы все глубоко шокированы и расстроены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины (RLHIM) Лондонского университета UCLH и личным врачом ее Величества Королевы", - заявил директор Университетского колледжа лондонских больниц, доктор Джилл Гаскин.

Скриншот поста (twitter.com/uclh)

Питер Фишер был всемирно известным врачом, он занимался серьезными исследованиями, а также специализировался по гомеопатии.

Представители Букингемского дворца сообщили, что королеве Елизавете II информацию о гибели ее личного врача рассказали. Однако о реакции королевы ничего не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что королева Елизавета II отказалась от необходимой операции.

92-летняя британская королева Елизавета II отказалась от важной операции на коленях, которая ей необходима. Причиной такого решения королевы стало нежелание Елизаветы II пропустить запланированные мероприятия и встречи.

Источник в Букингемском дворце сообщил, что королеве тяжело подниматься со стула и она якобы жаловалась, что колени ее подводят.

А также мы рассказали о том, что в США умерла известная певица, королева соула Арета Франклин.

Видео: РБК-Украина