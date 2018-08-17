Під колесами вантажівки загинув особистий лікар королеви Єлизавети II

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Медики намагалися його врятувати, але не змогли

У Великобританії загинув особистий лікар королеви Єлизавети II доктор Пітер Фішер. Про це повідомили на офіційній сторінці Twitter Університетського коледжу лондонських лікарень служби охорони здоров'я.

Трагедія сталася ввечері 16 серпня. Відомо, що доктор Пітер Фішер їхав на велосипеді і його збила вантажівка. Швидка медична допомога швидко прибула на місце події і спробувала врятувати доктора Фішера, однак їм це не вдалося і 67-річний лікар помер.

"Ми всі глибоко шоковані і засмучені, дізнавшись, що доктор Пітер Фішер трагічно загинув у ДТП вчора. Пітер був директором з досліджень Королівської Лондонській лікарні комплексної медицини (RLHIM) Лондонського університету UCLH і особистим лікарем її Величності Королеви", - заявив директор Університетського коледжу лондонських лікарень, доктор Джілл Гаскин.

Скріншот поста (twitter.com/uclh)

Пітер Фішер був всесвітньо відомим лікарем, він займався серйозними дослідженнями, а також спеціалізувався по гомеопатії.

Представники Букінгемського палацу повідомили, що королеві Єлизаветі II інформацію про загибель її особистого лікаря розповіли. Однак про реакцію королеви нічого не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що королева Єлизавета II відмовилася від необхідної операції.

92-річна британська королева Єлизавета II відмовилася від важливої операції на колінах, яка їй необхідна. Причиною такого рішення королеви стало небажання Єлизавети II пропустити заплановані заходи і зустрічі.

Джерело в Букінгемському палаці повідомив, що королеві важко підніматися зі стільця і вона нібито скаржилася, що її коліна підводять.

А також ми розповіли про те, що в США померла відома співачка, королева соулу Арета Франклін.

Відео: РБК-Україна