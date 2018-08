Королева соула: в США умерла всемирно известная певица

Фото: Скорая помощь (wikimedia.orgBrokenSphere)

Ранее у нее диагностировали тяжелое заболевание - рак

Умерла известная американская певица, которую называют королевой соула, Арета Франклин. Об этом сообщает Associated Press.

Арета скончалась в Детройте в 76 лет. В 2010 году у нее диагностировали тяжелое заболевание - рак.

Последнее выступление звезды состоялось в прошлом году на благотворительном вечере Элтона Джона, который уже выразил слова скорби в связи со смертью певицы.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла в 1987 году. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории. Среди известных ее песен - Drown In My Own Tears, Chain of Fools, A Natural Woman, Since You’ve Been Gone, Ain’t No Way и другие.

Арета Франклин родилась 25 марта 1942 года в Мемфисе, но почти всю свою жизнь прожила в Детройте. Петь начала рано, в 14 лет, но до 1966 года ее знали только в очень узких кругах, так как ее песни не попадали на радио. Считалось, что ее ранее творчество было нестабильным, так как у нее не было хорошего наставника.

В 1966 году у Ареты Франклин появился продюсер, который по сути и сделал из нее звезду. Ее песни стали хитами, а сама она получила мировое признание и награду "Грэмми"

Ранее кинокритик Роджер Фридман сообщил, что Арета Франклин находится при смерти.

