Королева соулу: у США померла всесвітньо відома співачка

Раніше у неї діагностували тяжке захворювання - рак

Померла відома американська співачка, яку називають королевою соулу, Арета Франклін. Про це повідомляє Associated Press.

Арета померла в Детройті в 76 років. У 2010 році у неї діагностували тяжке захворювання - рак.

Останній виступ зірки відбулося в минулому році на благодійному вечорі Елтона Джона, який вже висловив слова скорботи у зв'язку зі смертю співачки.

Арета Франклін — перша жінка, ім'я якої з'явилося в Залі слави рок-н-ролу в 1987 році. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав її найвидатнішою співачкою в історії. Серед найвідоміших її пісень - Drown In My Own Tears, Chain of Fools, A Natural Woman, Since you've Been Gone, ain't No Way та інші.

Арета Франклін народилася 25 березня 1942 року в Мемфісі, але майже все своє життя прожила в Детройті. Співати почала рано, в 14 років, але до 1966 року її знали лише в дуже вузьких колах, так як її пісні не потрапляли на радіо. Вважалося, що її раніше творчість було нестабільним, так як у неї не було хорошого наставника.

У 1966 році у Арети Франклін з'явився продюсер, який по суті і зробив з неї зірку. Її пісні стали хітами, а сама вона отримала світове визнання і нагороду "Греммі"

Раніше кінокритик Роджер Фрідман повідомив, що Арета Франклін знаходиться при смерті.

