Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Королева Елизавета II отказалась от необходимой операции

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 16:53
Фото: Королева Елизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Фото: Королева Елизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Объясняется причина такого решения

Британская королева Елизавета II отказалась делать важную операцию. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

92-летняя британская королева Елизавета II отказалась от важной операции на коленях, которая ей необходима. Причиной такого решения королевы стало нежелание Елизаветы II пропустить запланированные мероприятия и встречи.

Источник в Букингемском дворце сообщил, что королеве тяжело подниматься со стула и она якобы жаловалась, что колени ее подводят.

Во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне, королева Елизавета II сообщила друзьям, что ее колени "капризничают".

"Но она отказывается делать операцию, потому что после неё придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", - отметил источник.

Также он сообщил, что британская королева не хочет поднимать шум из-за своего состояния здоровья и привлекать внимание общественности, как это случилось в мае, когда королеве провели операцию на глазах по удалению катаракты. После медицинского вмешательства, Елизавета II посещала все мероприятия в темных очках.

Отметим, что королева Елизавета II ведет достаточно активный образ жизни и посещает мероприятия вместе со своими внуками и их женами.

Кстати, британские власти тайно отрепетировали похороны Елизаветы II.

Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились

Не только банты и реверанс: что обязана делать дочь Кейт Мидлтон Меган Маркл с мужем и Ее Величеством наградили молодежь Британии
Теги: Королева Елизавета II, Британия, Британская королевская семья
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь