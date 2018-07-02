Королева Елизавета II отказалась от необходимой операции

Объясняется причина такого решения

Британская королева Елизавета II отказалась делать важную операцию. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

92-летняя британская королева Елизавета II отказалась от важной операции на коленях, которая ей необходима. Причиной такого решения королевы стало нежелание Елизаветы II пропустить запланированные мероприятия и встречи.

Источник в Букингемском дворце сообщил, что королеве тяжело подниматься со стула и она якобы жаловалась, что колени ее подводят.

Во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне, королева Елизавета II сообщила друзьям, что ее колени "капризничают".

"Но она отказывается делать операцию, потому что после неё придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", - отметил источник.

Также он сообщил, что британская королева не хочет поднимать шум из-за своего состояния здоровья и привлекать внимание общественности, как это случилось в мае, когда королеве провели операцию на глазах по удалению катаракты. После медицинского вмешательства, Елизавета II посещала все мероприятия в темных очках.

Отметим, что королева Елизавета II ведет достаточно активный образ жизни и посещает мероприятия вместе со своими внуками и их женами.

Кстати, британские власти тайно отрепетировали похороны Елизаветы II.

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