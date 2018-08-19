ДТП под Винницей: появилось видео смертельной аварии

Фото: ДТП в Виннице (vn.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали семеро человек

19 августа на объездной трассе Винницы столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Passat и маршрутный микроавтобус FIAT Ducato. В результате сильного столкновения водитель легковушки погиб на месте, еще семеро человек получили травмы различной степени. В сети появилось видео этой аварии оно опубликовано на YouTube-канале Полиции в Винницкой области.

На данный момент известно, что дорожно-транспортное происшествие возникло по вине водителя Пассата, который и погиб на месте аварии. Он выехал на встречную полосу и въехал в микроавтобус. Кроме водителя, в салоне легкового автомобиля были его жена и трехлетняя дочь, они получили травмы и были госпитализированы. Также, известно, что в ДТП пострадало пятеро пассажиров маршрутного микроавтобуса.

Видео: Полиция выясняет причины аварии под Винницей (youtube.com/Полиция Винниччины)

По этому инциденту открыто уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве мотоциклист сбил пешехода, перебегающего шесть полос.

Также в столице пьяный таксист врезался в бетонное ограждение.

Ранее в сети появилось видео с подробностями ужасного ДТП в Польше с украинцами.

Топ-10 курьезных ДТП