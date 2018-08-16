Марафон не удался: в Киеве мотоциклист сбил пешехода, перебегающего шесть полос

Фото: ДТП на улице Гетьмана (Коллаж РБК-Украина)

Пешеход пытался в темноте пересечь дорогу в неположенном месте

В Киеве нетрезвый мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного движения и был сбит мотоциклистом. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на улице Гетьмана поздно вечером в среду, 15 августа. Мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного и плотного трафика в неположенном месте. Местные жители сообщают, что ближайший пешеходный переход находится в нескольких сотнях метров.

Как сообщают очевидцы происшествия, пешеход, который неудачно совершал маневр, был в состоянии алкогольного опьянения.

"Пьяный номинант на "Премию Дарвина": пытался перебежать 6 полос скоростного и плотного трафика на Гетьмана. Конечно, "марафон" не удался - был сбит мотоциклистом", - сказано в сообщении.

Однако, все остались живы. Водитель мотоцикла не пострадал, а нетрезвого пешехода забрала в больницу вызванная на место происшествия скорая медицинская помощь.

"К счастью, все живы. Пилот не пострадал, а вот пешехода госпитализировали", - добавили в паблике.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи указывают, что на данном отрезке дороги такие ситуации бывают часто, так как пешеходные переходы находятся слишком далеко друг от друга, а в этом месте скопление магазинов и увеселительных заведений.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Однако некоторые пользователи считают, что нужно было наказать пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что экс-депутат Игорь Мирошниченко попал в ДТП на проспекте Победы в Киеве.

А также писали о том, что водитель сбил на пешеходном переходе семью с двумя маленькими детьми и уехал с места происшествия.

Видео: РБК-Украина