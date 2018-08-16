Марафон не удался: в Киеве мотоциклист сбил пешехода, перебегающего шесть полос

Пешеход пытался в темноте пересечь дорогу в неположенном месте
В Киеве нетрезвый мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного движения и был сбит мотоциклистом. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел на улице Гетьмана поздно вечером в среду, 15 августа. Мужчина пытался перебежать шесть полос скоростного и плотного трафика в неположенном месте. Местные жители сообщают, что ближайший пешеходный переход находится в нескольких сотнях метров.
Как сообщают очевидцы происшествия, пешеход, который неудачно совершал маневр, был в состоянии алкогольного опьянения.
"Пьяный номинант на "Премию Дарвина": пытался перебежать 6 полос скоростного и плотного трафика на Гетьмана. Конечно, "марафон" не удался - был сбит мотоциклистом", - сказано в сообщении.
Однако, все остались живы. Водитель мотоцикла не пострадал, а нетрезвого пешехода забрала в больницу вызванная на место происшествия скорая медицинская помощь.
"К счастью, все живы. Пилот не пострадал, а вот пешехода госпитализировали", - добавили в паблике.
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях пользователи указывают, что на данном отрезке дороги такие ситуации бывают часто, так как пешеходные переходы находятся слишком далеко друг от друга, а в этом месте скопление магазинов и увеселительных заведений.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Однако некоторые пользователи считают, что нужно было наказать пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Кстати, ранее мы сообщали о том, что экс-депутат Игорь Мирошниченко попал в ДТП на проспекте Победы в Киеве.
А также писали о том, что водитель сбил на пешеходном переходе семью с двумя маленькими детьми и уехал с места происшествия.
Видео: РБК-Украина