Марафон не вдався: у Києві мотоцикліст збив пішохода, що перебігав шість смуг

Фото: ДТП на вулиці Гетьмана (Колаж РБК-Україна)

Пішохід намагався в темряві перетнути дорогу в недозволеному місці

У Києві нетверезий чоловік намагався перебігти шість смуг швидкісного руху і був збитий мотоциклістом. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався на вулиці Гетьмана пізно ввечері в середу, 15 серпня. Чоловік намагався перебігти шість смуг швидкісного і щільного трафіку в недозволеному місці. Місцеві жителі повідомляють, що найближчий пішохідний перехід знаходиться в декількох сотнях метрів.

Як повідомляють очевидці події, пішохід, який невдало здійснював маневр, був у стані алкогольного сп'яніння.

"П'яний номінант на "Премію Дарвіна": намагався перебігти 6 смуг швидкісного і щільного трафіку на Гетьмана. Звичайно, "марафон" не вдався - був збитий мотоциклістом", - сказано в повідомленні.

Проте, всі залишилися живі. Водій мотоцикла не постраждав, а нетверезого пішохода забрала в лікарню викликана на місце події швидка медична допомога.

"На щастя, всі живі. Пілот не постраждав, а ось пішохода госпіталізували", - додали в паблике.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі вказують, що на даному відрізку дороги такі ситуації бувають часто, так як пішохідні переходи знаходяться дуже далеко один від одного, а в цьому місці скупчення магазинів і розважальних закладів.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Проте деякі користувачі вважають, що потрібно було покарати пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що екс-депутат Ігор Мірошниченко потрапив у ДТП на проспекті Перемоги в Києві.

А також писали про те, що водій збив на пішохідному переході сім'ю з двома маленькими дітьми і поїхав з місця події.

Відео: РБК-Україна