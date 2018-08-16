"Дела плохи": экс-депутат попал в Киеве в ДТП

Коллаж: РБК-Украина

Автомобиль, который в него врезался, ехал на большой скорости

Экс-депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко попал в аварию на проспекте Победы в Киеве. Об этом бывший нардеп сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

ДТП произошло вечером в среду, 15 августа. Игорь Мирошниченко ехал за рулем своего BMW по проспекту Победы недалеко от Центрального Загса. В его автомобиль на большой скорости врезался другой автомобиль, марки Honda.

Водитель Honda утверждает, что виновником стала другая машина, которая его подрезала. А так, как он ехал со скоростью 90 км/в час, его занесло на автомобиль Игоря Мирошниченко.

Фото: ДТП с Игорем Мирошниченко (facebook.com/Игорь Мирошниченко)

Экс-нардеп сообщил, что с ним все в порядке, но пострадали водитель и пассажир автомобиля Honda.

"Всем друзьям и неравнодушным, которые обсуждают ДТП с моим участием на проспекте Победы. Со мной все в порядке. С Хондой, которая на скорости догнала меня возле Центрального ЗАГС (бермудского треугольника в народе), дела плохи, но водитель и пассажирка - живы и здоровы. Жаль, что вместо прайма на 112-м попал к ним же в ленту новостей с приключениями, но, надеюсь, увидимся в ближайшее время в эфире и поговорим о политике", - написал Мирошниченко и дал рекомендации водителям.

"На дороге будьте осторожны и не гоняйте. Проспект Победы - это улица города с ограничением скорости 50 км/ч, а не скоростная трасса, где можно летать без ограничений более сотни полторы километров в час", - отметил бывший народный депутат.

Скриншот поста (facebook.com/Игорь Мирошниченко)

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Видео: РБК-Украина