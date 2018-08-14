Перепутала педали: в Киеве девушка на Смарте сбила бабушку-торговку

Фото: ДТП на Смарте (Коллаж РБК-Украина)

Девушка сообщила, что испугалась

В Киеве молодая девушка совершила ДТП на автомобиле Смарт. Об этом сообщают в сообществе dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Молодая девушка, которая находилась за рулем автомобиля Смарт, заехала на тротуар и сбила бабушку-торговку, которая продавала зелень со своего огорода. Инцидент произошел в Киеве, в Политехническом переулке.

Как сообщила водитель, она испугалась представителя патрульной полиции и вместо того, чтобы нажать на педаль тормоза, нажала на педаль газа.

Фото: ДТП на Смарте (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Когда перепутала педальки: девушка на #Smart сбила бабушку на тротуаре в Киеве, переулок Политехнический. Был совершен наезд на пешехода. Со слов водителя, она испугалась представителя патрульной полиции, перепутала педали "газ-тормоз" и выехала на тротуар, где находились бабульки. Одну из них госпитализировали. На месте сейчас работают патрульная полиция и скорая помощь", - сказано в сообщении.

На место происшествия вызвали скорую помощь, которая госпитализировала одну из бабушек.

С водителем автомобиля Смарт сейчас работает патрульная полиция. Также полицейские опрашивают очевидцев происшествия.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье в стельку пьяный водитель бросил травмированных детей на месте ДТП. В крови 33-летнего водителя оказалось 3,07 промилле алкоголя.

А также писали о том, что под Тернополем произошло смертельное ДТП.

Видео: РБК-Украина