Переплутала педалі: у Києві дівчина на Смарте збила бабусю-торговку

Фото: ДТП на Смарте (Колаж РБК-Україна)

Дівчина повідомила, що злякалася

У Києві молода дівчина скоїла ДТП на автомобілі Смарт. Про це повідомляють у співтоваристві dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

Молода дівчина, яка перебувала за кермом автомобіля Смарт, заїхала на тротуар і збила бабусю-торговку, яка продавала зелень зі свого городу. Інцидент стався у Києві, в Політехнічному провулку.

Як повідомила водій, вона злякалася представника патрульної поліції і замість того, щоб натиснути на педаль гальма, натиснула на педаль газу.

Фото: ДТП на Смарте (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Коли переплутала педальки: дівчина на #Smart збила бабусю на тротуарі в Києві, провулок Політехнічний. Був скоєний наїзд на пішохода. Зі слів водія, вона злякалася представника патрульної поліції, переплутала педалі "газ-гальмо" і виїхала на тротуар, де перебували бабульки. Одну з них госпіталізували. На місці зараз працюють патрульна поліція і швидка допомога", - сказано в повідомленні.

На місце події викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала одну з бабусь.

З водієм автомобіля Смарт зараз працює патрульна поліція. Також поліцейські опитують очевидців події.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті в устілку п'яний водій кинув травмованих дітей на місці ДТП. У крові 33-річного водія виявилося 3,07 проміле алкоголю.

А також писали про те, що під Тернополем сталося смертельне ДТП.

Відео: РБК-Україна