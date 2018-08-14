Переплутала педалі: у Києві дівчина на Смарте збила бабусю-торговку

Дівчина повідомила, що злякалася
У Києві молода дівчина скоїла ДТП на автомобілі Смарт. Про це повідомляють у співтоваристві dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.
Молода дівчина, яка перебувала за кермом автомобіля Смарт, заїхала на тротуар і збила бабусю-торговку, яка продавала зелень зі свого городу. Інцидент стався у Києві, в Політехнічному провулку.
Як повідомила водій, вона злякалася представника патрульної поліції і замість того, щоб натиснути на педаль гальма, натиснула на педаль газу.
Фото: ДТП на Смарте (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Коли переплутала педальки: дівчина на #Smart збила бабусю на тротуарі в Києві, провулок Політехнічний. Був скоєний наїзд на пішохода. Зі слів водія, вона злякалася представника патрульної поліції, переплутала педалі "газ-гальмо" і виїхала на тротуар, де перебували бабульки. Одну з них госпіталізували. На місці зараз працюють патрульна поліція і швидка допомога", - сказано в повідомленні.
На місце події викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала одну з бабусь.
З водієм автомобіля Смарт зараз працює патрульна поліція. Також поліцейські опитують очевидців події.
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті в устілку п'яний водій кинув травмованих дітей на місці ДТП. У крові 33-річного водія виявилося 3,07 проміле алкоголю.
А також писали про те, що під Тернополем сталося смертельне ДТП.
Відео: РБК-Україна