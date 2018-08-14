"Сам сошел с этой жизни": под Тернополем произошло смертельное ДТП

Фото: РБК-Украина

Есть погибший и пострадавшие, которые сейчас госпитализированы в больницу

В понедельник, 13 августа, в Тернопольской области возле города Бучач и села Звенигород произошло смертельное ДТП. Замначальника службы охраны на Renault Duster столкнулся с другим авто, выехав на главную трассу и не пропустив водителя. Об этом сообщил пользователь Роман Довбенко на своей странице в Facebook.

Фото: ДТП под Тернополем (facebook.com/rdovbenko)

"Заместитель начальника службы охраны Газда на Рено Дастер, выехав из Газдового хозяйства на главную дорогу, не пропустив Шкоду или Ситроен (сомневаюсь с маркой автомобиля, которая вверх колесами), в которой ехала семья с детками из Николаевщины на Буковель отдыхать, и сам сошел с этой жизни, а четырех людей из Ситроена, среди которых есть и дети, отправил в очень тяжелом состоянии в реанимацию и на операционные столы. С теми, кто еще живой, дела такие, что требуют нашей молитвы! Верю, что детки выживут…", - написано в публикации.

Фото: ДТП под Тернополем (facebook.com/rdovbenko)

Также сообщается, что скорость авто, в котором ехала семья, составляла 70-85 км/час.

"Информация собрана и подтверждена у очевидцев, медиков, полиции и работников Газда…", - добавил пользователь.

Напомним, односельчане погибших детей в смертельной аварии в Запорожской области рассказали о семье, которая потеряла сразу двух мальчиков.

Ранее мы рассказали подробности ДТП в Запорожской области, в котором погибло шестеро детей и один взрослый.

Кроме того, мы сообщали о том, что учительница из Львовской области потеряла в аварии троих членов семьи.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Обзор резонансных ДТП, случившихся за месяц