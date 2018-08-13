Смертельное ДТП в Запорожской области: появилась информация о погибших детях

Фото: ДТП в Запорожской области (zp.dsns.gov.ua)

В воскресенье состоялись похороны двух мальчиков из одной семьи

Односельчане погибших детей в смертельной аварии в Запорожской области, рассказали о семье, которая потеряла сразу двух мальчиков. Об этом сообщает "Обозреватель".

В смертельном ДТП, которое произошло в 10 августа в Запорожской области, погибло два мальчика из села Беленькое. Они оба из одной семьи, одногодки, в этом году должны были пойти во второй класс.

На отдых в Кирилловку они поехали с Ириной Бордюговой, которая одному из них приходится мамой, а второму – бабушкой. Вместе с ними поехала и ее взрослая дочь.

Ирина Бордюгова поехала на отдых в Кирилловку со взрослой дочкой, сыном Женей и внуком Иваном. Вот сын и внук погибли", - сообщила председатель сельсовета Алла Кришталь.

Похороны мальчиков состоялись в воскресенье, 12 августа. Женю пришлось хоронить в закрытом гробу.

"Женечку хоронили в закрытом гробу. Трагедия всколыхнуло все село. Люди собирали деньги, несли со школы, садика. Ирина работает техничкой в школе, ее муж был мастером на СТО, сейчас охранником работает. Их семью все знают, очень хорошее люди", - рассказала председатель сельсовета.

Обе женщины после аварии были госпитализированы, при чем Ирина – в реанимацию, откуда ее в воскресенье перевели уже в обычную палату. Медики отпустили женщин на похороны сыновей, но Ирину забрала скорая, так как ей стало плохо.

Жители села говорят, что больше всего не повезло тем детям, которые сидели возле окон в маршрутном микроавтобусе. Именно они и погибли.

Напомним, ранее мы рассказали подробности ДТП в Запорожской области, в котором погибло шестеро детей и один взрослый.

Кроме того, мы сообщали о том, что учительница из Львовской области потеряла в аварии троих членов семьи.

Видео: РБК-Украина