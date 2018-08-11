ДТП в Запорожской области: учительница потеряла в аварии троих членов семьи

Фото: ДТП в Запорожской области (facebook.com/dima.luts)

Главрач больницы рассказал о самочувствии остальных пострадавших

В смертельном ДТП, которое произошло в Запорожской области 10 августа, учительница Ольга Токай потеряла сына и двух племянников. Об этом сообщил помощник депутата Запорожского городского совета Дмитрий Луц на своей странице в социальной сети Facebook.

Учительница из Львовской области Ольга Токай возвращалась из курортной Кирилловки вместе с двумя сыновьями, Даниилом и Максимом. Также вместе с ними ехала жена родного брата Ольги с двумя детьми.

Сын Ольги Даниил погиб на месте аварии, а она вместе с Максимом попали в больницу. Медики оценивают состояние учительницы как средне тяжелое, а вот Максим находится в реанимации. У жены брата в ДТП погибли оба ребенка.

Ольга Токай преподает в Хыровской школе-интернате и совсем недавно овдовела. Ее муж погиб несколько месяцев назад в результате несчастного случая на футбольном поле.

"Сегодня произошла ужасная авария, в которой погибли дети! Эта страшная авария до сих пор у меня перед глазами. Одна из пострадавших - Ольга Токай. Как мне стало известно, она проживает во Львовской области. Сейчас в Запорожье на авто едет ее мать и родственники. В аварии погиб ее сын Данил. Ольга находится сейчас в областной клинической больнице. Состояние средней тяжести. Ее второй сынок - Максим. Находится в областной детской больнице. Состояние - тяжелое. Муж Оли - бывший футболист, ранее погиб. По стечению обстоятельств, в маршрутке находилась жена родного брата Ольги, которая потеряла во вчерашнем ДТП двух детишек! Медики заверили, что делают все возможное. Хотелось бы надеяться, что Олечка и ее сынок поправятся. Самое главное, что сейчас можно сделать - пожелать им здоровья. Я думаю, что в случае необходимости мы сплотимся и поможем семье", - написал помощник депутата Запорожского облсовета Александра Старуха Дмитрий Луц.

Скриншот фото (facebook.com/dima.luts)

Позже появилась информация о самочувствии остальных пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщил главврач областной больницы Игорь Шишка.

По его словам, вчера поступило 10 человек: 9 взрослых и 7-летний ребенок.

"Ребенок поступил с травмами, несовместимыми с жизнью. Была остановка сердца, медикам удалось восстановить сердечно-сосудистую деятельность. Несколько бригад реаниматологов, анестезиологов и хирургов в операционной боролись за спасение жизни ребенка. Подключилась областная детская больница. Но, к сожалению, ввиду массированной кровопотери и тяжелейших травм, несовместимых с жизнью, ребенок скончался. Из 9 взрослых, которые остались в областной клинической больнице, четыре не нуждались в госпитализации", - рассказал главврач.

На данный момент в областной больнице находится 5 пострадавших, из которых три человека помещены в реанимацию. Еще несколько человек находится в другой больнице. У Ольги Токай сложная травма позвоночника.

"Один пациент в дальнейшем будет лечится консервативными методами лечения позвоночника, женщина с переломом ключицы в понедельник в плановом порядке будет прооперирована. Двое из тех пациентов, которые пребывают в реанимации, находятся там для динамического глубокого наблюдения, дополнительной диагностики и работы психологов. С понедельника, вполне возможно, мы переведем их в стационарное отделение", - подчеркнул Игорь Шишка.

Напомним, ранее мы сообщали все подробности смертельной аварии в Запорожской области.

А также писали о том, что в сети появилось видео столкновения маршрутного микроавтобуса и грузовика.

Видео: РБК-Украина