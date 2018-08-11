ДТП в Запорізькій області: вчителька втратила в аварії трьох членів родини

Фото: ДТП в Запорізькій області facebook.com/dima.luts)

Главрач лікарні розповів про самопочуття інших постраждалих

У смертельному ДТП, яке сталося в Запорізькій області 10 серпня, вчителька Ольга Токай втратила сина та двох племінників. Про це повідомив помічник депутата Запорізької міської ради Дмитро Луц на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вчителька з Львівської області Ольга Токай поверталася з курортної Кирилівки разом з двома синами Данилом і Максимом. Також разом з ними їхала дружина рідного брата Ольги з двома дітьми.

Син Ольги Данило загинув на місці аварії, а вона разом з Максимом потрапили в лікарню. Медики оцінюють стан вчительки як середньо важкий, а ось Максим перебуває в реанімації. У дружини брата в ДТП загинули обидва дитини.

Ольга Токай викладає в Хировскій школі-інтернаті і нещодавно овдовіла. Її чоловік загинув кілька місяців тому в результаті нещасного випадку на футбольному полі.

"Сьогодні сталася жахлива аварія, в якій загинули діти! Ця страшна аварія досі у мене перед очима. Одна з постраждалих - Ольга Токай. Як мені стало відомо, вона проживає у Львівській області. Зараз у Запоріжжя на авто їде її мати і родичі. В аварії загинув її син Данило. Ольга знаходиться зараз в обласній клінічній лікарні. Стан середньої тяжкості. Її другий син - Максим. Знаходиться в обласній дитячій лікарні. Стан - тяжкий. Чоловік Олі - колишній футболіст, раніше загинув. За збігом обставин, в маршрутці перебувала дружина рідного брата Ольги, яка втратила у вчорашньому ДТП двох діточок! Медики запевнили, що роблять все можливе. Хотілося б сподіватися, що Олечка і її синок поправляться. Найголовніше, що зараз можна зробити - побажати їм здоров'я. Я думаю, що в разі потреби ми згуртуємося і допоможемо родині", - написав помічник депутата Запорізької облради Олександра Старуха Дмитро Луц.

Скріншот фото (facebook.com/dima.luts)

Пізніше з'явилася інформація про самопочуття інших пасажирів мікроавтобуса. Про це повідомив головний лікар обласної лікарні Ігор Шишка.

За його словами, вчора надійшло 10 осіб: 9 дорослих та 7-річна дитина.

"Дитина поступила з травмами, несумісними з життям. Була зупинка серця, медикам вдалося відновити серцево-судинну діяльність. Кілька бригад реаніматологів, анестезіологів і хірургів в операційній боролися за порятунок життя дитини. Долучилася обласна дитяча лікарня. Але, на жаль, зважаючи масованої крововтрати і важких травм, несумісних з життям, дитина померла. З 9 дорослих, які залишилися в обласній клінічній лікарні, чотири не потребували госпіталізації", - розповів головлікар.

На даний момент в обласній лікарні перебуває 5 постраждалих, з яких три людини поміщені в реанімацію. Ще кілька людей знаходиться в іншій лікарні. У Ольги Токай складна травма хребта.

"Один пацієнт надалі буде лікуватися консервативними методами лікування хребта, жінка з переломом ключиці в понеділок в плановому порядку буде прооперована. Двоє з тих пацієнтів, які перебувають у реанімації, перебувають там для динамічного глибокого спостереження, додаткової діагностики та роботи психологів. З понеділка, цілком можливо, ми переведемо їх у стаціонарне відділення", - підкреслив Ігор Шишка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли всі подробиці смертельної аварії в Запорізькій області.

А також писали про те, що у мережі з'явилося відео зіткнення маршрутного мікроавтобуса і вантажівки.

Відео: РБК-Україна