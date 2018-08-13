Смертельна ДТП у Запорізькій області: з'явилася інформація про загиблих дітей

Фото: ДТП в Запорізькій області zp.dsns.gov.ua)

В неділю відбулися похорони двох хлопчиків з однієї сім'ї

Односельці загиблих дітей у смертельній аварії в Запорізькій області, розповіли про сім'ю, яка втратила відразу двох хлопчиків. Про це повідомляє "Оглядач".

У смертельній ДТП, яка сталась 10 серпня в Запорізькій області, загинуло два хлопчика з села Біленьке. Вони обидва з однієї сім'ї, однолітки, у цьому році повинні були піти в другий клас.

На відпочинок в Кирилівку вони поїхали з Іриною Бордюгової, яка одному з них доводиться мамою, а другому – бабусею. Разом з ними поїхала і її доросла дочка.

"Ірина Бордюгова поїхала на відпочинок в Кирилівку з дорослою донькою, сином Женею і онуком Іваном. От син і онук загинули", - повідомила голова сільради Алла Кришталь.

Похорон хлопчиків відбувся в неділю, 12 серпня. Женю довелося поховати в закритій труні.

"Женечку ховали в закритій труні. Трагедія сколихнула все село. Люди збирали гроші, несли зі школи, садочка. Ірина працює технічкою в школі, її чоловік був майстром на СТО, зараз працює охоронцем. Їх родину всі знають, дуже хороші люди", - розповіла голова сільради.

Обидві жінки після аварії були госпіталізовані, при чому Ірина – в реанімацію, звідки її в неділю вже перевели у звичайну палату. Медики відпустили жінок на похорон синів, але Ірину забрала швидка, бо їй стало погано.

Мешканці села кажуть, що найбільше не пощастило тим дітям, які сиділи біля вікон в маршрутному мікроавтобусі. Саме вони і загинули.

Нагадаємо, раніше ми розповіли подробиці ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шестеро дітей і один дорослий.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчителька з Львівської області втратила в аварії трьох членів сім'ї.

Відео: РБК-Україна