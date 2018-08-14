"Сам зійшов з життя": під Тернополем сталася смертельна ДТП

Фото: РБК-Україна

Є загиблий і постраждалі, які зараз госпіталізовані в лікарню

У понеділок, 13 серпня, у Тернопільській області біля міста Бучача та села Звенигород сталася смертельна ДТП. Заступник начальника служби охорони на Renault Duster зіткнувся з іншим авто, виїхавши на головну трасу і не пропустивши водія. Про це повідомив користувач Роман Довбенко на своїй сторінці у Facebook.

Фото: ДТП під Тернополем (facebook.com/rdovbenko)

"Заступник начальника служби охорони Газда на Рено Дастер, виїхавши з Газдового господарства на головну дорогу, не пропустивши Шкоду або Сітроен (сумніваюся з маркою автомобіля, яка догори колесами), в якій їхала сім'я з дітками з Миколаївщини на Буковель відпочивати, і сам зійшов з життя, а чотирьох людей з Сітроена, серед яких є і діти, відправив у дуже важкому стані в реанімацію і на операційні столи. З тими, хто ще живий, справи такі, що потребують нашої молитви! Вірю, що дітки виживуть...", - написано в публікації.

Фото: ДТП під Тернополем (facebook.com/rdovbenko)

Також повідомляється, що швидкість авто, в якому їхала сім'я, становила 70-85 км/год.

"Інформація зібрана і підтверджена у очевидців, медиків, поліції та працівників Газда...", - додав користувач.

Нагадаємо, односельці загиблих дітей у смертельній аварії в Запорізькій області розповіли про сім'ю, яка втратила відразу двох хлопчиків.

Раніше ми розповіли подробиці ДТП у Запорізькій області, в якій загинуло шестеро дітей і один дорослий.

Крім того, ми повідомляли про те, що вчителька з Львівської області втратила в аварії трьох членів сім'ї.

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