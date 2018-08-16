"Справи кепські": екс-депутат потрапив у Києві в ДТП

Колаж: РБК-Україна

Автомобіль, який в нього врізався, їхав на великій швидкості

Екс-депутат від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко потрапив в аварію на проспекті Перемоги в Києві. Про це колишній нардеп повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

ДТП сталося увечері в середу, 15 серпня. Ігор Мірошниченко їхав за кермом свого BMW по проспекту Перемоги недалеко від Центрального Рагсу. В його автомобіль на великій швидкості врізався інший автомобіль, марки Honda.

Водій Honda стверджує, що винуватцем стала інша машина, яка його підрізала. А так, як він їхав зі швидкістю 90 км/год, його занесло на автомобіль Ігоря Мірошниченка.

Фото: ДТП з Ігорем Мірошниченком (facebook.com/Игорь Мірошниченко)

Екс-нардеп повідомив, що з ним все в порядку, але постраждали водій і пасажир автомобіля Honda.

"Всім друзям і небайдужим, які обговорюють ДТП з моєю участю на проспекті Перемоги. Зі мною все в порядку. З Хондою, яка на швидкості наздогнала мене біля Центрального ЗАГСУ (бермудського трикутника в народі), справи кепські, але водій і пасажирка - живі і здорові. Шкода, що замість прайму на 112-му потрапив до них же в стрічку новин з пригодами, але, сподіваюся, побачимося найближчим часом в ефірі і поговоримо про політику", - написав Мірошниченко і дав рекомендації водіям.

"На дорозі будьте обережні і не ганяйте. Проспект Перемоги - вулиця міста з обмеженням швидкості 50 км/год, а не швидкісна траса, де можна літати без обмежень понад сотню-півтори кілометрів на годину", - зазначив колишній народний депутат.

Скріншот поста (facebook.com/Игорь Мірошниченко)

Нагадаємо, у Києві водій "евробляхи" збив сім'ю і втік з місця злочину.

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Відео: РБК-Україна