ДТП с украинскими туристами в Польше: пострадавшие рассказали подробности падения автобуса в пропасть (видео)

Фото: ликвидация последствий ДТП в Польше (twitter.com/RMF24pl)

Во время этого ужасного ДТП погибло три человека

Недалеко от Перемышля (Польша) произошла страшная авария – автобус с украинскими туристами не вписался в поворот на "серпантине смерти" и упал в пропасть с высоты 30 метров. Три человека погибло на месте – две женщины и мужчина, остальные – были госпитализированы с травмами различной степени. О деталях инцидента сообщила ТСН.

Поляки не просто так называют этот участок дороги "кривой смерти". Дело в том, здесь горная дорога поворачивает практически на 90 градусов и требует особой концентрации от водителя. Вся дорога перед этим серпантином усеяна предупреждающими знаками, однако, украинский водитель в вечернее время суток то ли не заметил их, то ли проигнорировал.

Полицейский Павел Филипек добавил: "Авария произошла именно в самой опасной части дороги. Здесь стоял символический крест. Теперь этот крест под автобусом. Они врезались прямо в него".

В автобусе было 54 пассажира, трое из них погибли на месте. Еще 51 человека госпитализировали в максимально короткие сроки на вертолетах скорой помощи. Спасательные работы продолжались до утра.

Один из пассажиров делится своими воспоминаниями: "Мы ехали нормально, вроде все нормально было. Мы только проехали границу. Он выключил свет в автобусе, и мы начали засыпать. Все люди начали засыпать. И вдруг только шум, и все, и покатились. Автобус накрыл мою дочь наполовину. Люди спасали кто свои вещи, кто свои... А мы кричали: спасите наших детей, поскольку мы не знаем, где они есть".

Помимо отрядов спасателей на место аварии прибыло четыре украинских консула, чтобы оказать пострадавшим помощь и поддержку.

Видео:Туристический автобус с украинцами попал в ДТП в Польше (ru.tsn.ua)

На данный момент известно, что детям и большинству взрослых пассажиров ничего не угрожает. Лишь два человека находятся в плохом состоянии.

Одна из версий аварии – плохая погода. На тот момент моросил дождь и стоял туман, однако позже подтвердилось, что ответственность за трагедию лежит на водителе автобуса. Дело в том, что он пренебрег правилами дорожного движения и сильно превысил скорость: на этом участке максимально разрешенная скорость – 30 км/ч, он же ехал со скоростью около 80 км/ч.

Своим наблюдением поделилась пассажирка Татьяна Ярумкив, которая сидела сбоку и видела всю картину своими глазами: "Я видела тот поворот, его было четко видно, такой очень закрученный. Он поехал просто ровно и кричал, что он не справляется. Говорили, что тормоза отказали. Я не верю. Потому что до этого мы тормозили, и все было хорошо. Он просто превысил скорость и не знал дороги".

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