ДТП з українськими туристами в Польщі: постраждалі розповіли подробиці падіння автобуса в прірву (відео)

Фото: ліквідація наслідків ДТП в Польщі (twitter.com/RMF24pl)

Під час цього жахливого ДТП загинуло три людини

Недалеко від Перемишля (Польща) сталася страшна аварія – автобус з українськими туристами не вписався в поворот на "серпантині смерті" і впав у прірву з висоти 30 метрів. Троє людей загинуло на місці – дві жінки і чоловік, решта – були госпіталізовані з травмами різного ступеня. Про деталі інциденту повідомила ТСН.

Поляки не просто так називають цю ділянку дороги "кривий смерті". Справа в тому, що тут гірська дорога повертає практично на 90 градусів і вимагає особливої концентрації від водія. Вся дорога перед цим серпантином всіяна попереджувальними знаками, однак, український водій у вечірній час доби чи то не помітив їх, то проігнорував.

Поліцейський Павло Филипек додав: "Аварія сталася саме в самій небезпечній частині дороги. Тут стояв символічний хрест. Тепер цей хрест під автобусом. Вони врізалося прямо в нього".

В автобусі було 54 пасажира, троє з них загинули на місці. Ще 51 людину госпіталізували в максимально короткі терміни на вертольотах швидкої допомоги. Рятувальні роботи тривали до ранку.

Один з пасажирів ділиться своїми спогадами: "Ми їхали нормально, ніби все нормально було. Ми щойно проїхали кордон. Він вимкнув світло в автобусі, і ми почали засипати. Всі люди почали засипати. І раптом тільки шум, і все, і покотилися. Автобус накрив мою дочку наполовину. Люди рятували хто свої речі, хто свої... А ми кричали: врятуйте наших дітей, бо ми не знаємо, де вони є".

Крім загонів рятувальників на місце аварії прибуло чотири українських консула, щоб надати постраждалим допомогу і підтримку.

Відео:Туристичний автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі (ru.tsn.ua)

На даний момент відомо, що дітям і більшості дорослих пасажирів нічого не загрожує. Лише дві людини знаходяться в поганому стані.

Одна з версій аварії – погана погода. На той момент накрапав дощ і стояв туман, проте пізніше підтвердилося, що відповідальність за трагедію лежить на водієві автобуса. Справа в тому, що він знехтував правилами дорожнього руху і сильно перевищив швидкість: на цій ділянці максимально дозволена швидкість – 30 км/год, він же їхав зі швидкістю близько 80 км/год.

Своїм спостереженням поділилася пасажирка Тетяна Ярумкив, яка сиділа збоку і бачила всю картину своїми очима: "Я бачила той поворот, його було чітко видно, такий дуже закручений. Він поїхав просто рівно і кричав, що він не справляється. Говорили, що відмовили гальма. Я не вірю. Тому що до цього ми гальмували, і все було добре. Він просто перевищив швидкість і не знав дороги".

Нагадаємо, що вижила пасажирка Скрябіна вперше прокоментувала смерть музиканта.

Раніше повiдомлялось про трагічну загибель під колесами вантажівки особистого лікаря королеви Єлизавети II.

Також, в Києві п'яний таксист врізався в бетонну огорожу.

Топ-10 курйозних ДТП