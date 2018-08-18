"Отпустила телом, мыслями и душою": выжившая пассажирка Скрябина впервые прокомментировала смерть музыканта

Фото: (facebook.com/skryabinofficial)

В день рождения Скрябина Ольга Любченко написала трогательные слова об ушедшем

Бывший арт-директор групы "Скрябін" Ольгя Любченко впервые публично вспомнила о погибшем в ДТП артисте. Известно, что на момент смерти Любченко находилась в салоне внедорожника. В день 50-летия Кузьмы Скрябина женщина опубликовала на своей странице в Facebook трогательный пост, в котором поблагодарила музыканта за место в ее жизни.

"Отпустила тебя давно... Телом, мыслями и душою... Что на небе не решено, то не может решится мною... Проводила в ночную тишь... Окончательно... Ты комета, Хвост которой коснулся крыш, но спасибо тебе за это... Если только себе не вру, (Ну а кто себе правду скажет?) Залатала в душе дыру, так что ниток не видно даже... Спасибо, что Ты был в моей жизни. С Днем Рождения, Андрей", - написала Любченко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/olga.lyubchenko.1

Следует напомнить, что на момент ДТП в феврале 2015 года вместе с фронтменом группы "Скрябін" в автомобиле находилась арт-директор группы Ольга Любченко. Девушка находилась на пассажирском сидении, когда они вместе направлялись с гастролей в Киев. Незадолго после инцидента именно она рассказала другим участникам группы о произошедшем.

Позднее СМИ сообщали, что начав давать показания по делу ДТП, Любченко по неизвестным причинам отказалась свидетельствовать, ссылаясь на статью 63 Конституции, дающую ей такое право.

Напомним, что Styler сделал подборку самых потрясающих каверов песен группы "Скрябін" к 50-летию фронтмена Кузьмы Скрябина.

До этого мы сообщали, что "Укрпочта" выпустит марку с Кузьмой Скрябиным к его юбилею.

Видео: (video.rbc.ua)