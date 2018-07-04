"Поодиночке мы просто шум": Притула прокомментировал "убийство" Кузьмы Скрябина

Шоумен жестко раскритиковал версию "насильственной" смерти музыканта

Известный украинский ведущий, юморист, шоумен и волонтер Сергей Притула прокомментировал заявления о насильственной смерти легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко, который несколько лет назад погиб в ДТП. Об этом шоумен написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Эх… Сергей… таких патриотов, как ты нет больше… был Кузьма… забили…" — написал Taras Dyakon под публикацией Притулы о бойкоте ЧМ-2018 и о том, что спорт не может быть вне политики.

"Кто забил Кузьму?! Зачем вы лепите х*рню у меня в комментах?! Зачем вы приплетаете этого человека где надо, и где не надо? Андрей погиб при абсолютно понятных обстоятельствах. И в своей гибели виноват он лично. Ну почему я раз в 2-3 месяца должен объяснять какие-то вещи тумакам?! Ну, погуглите немного, ну поинтересуйтесь. Ну зачем это писать: "Кузьму убили"?!" - возмутился Притула.

По словам шоумена, никто не станет объектом агрессии в одиночку независимо от того, что человек говорит.

"Да пофиг, что говорил Кузьма. Пофиг, что я говорю. Те люди, которых мы троллим или вспоминаем, - они живут на другой орбите. Мы для них - пыль! Нас не существует. Мы - не объект агрессии. Ну как вы не понимаете! Мы становимся объектом агрессии, когда нас собирается Майдан. А поодиночке мы просто "шум", - отметил Притула.

Скриншот комментариев (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, украинский музыкант, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб 2 февраля 2015 в аварии, когда возвращался домой после юбилейного концерта в Кривом Роге.

Ранее Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018.

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